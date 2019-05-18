العبوات الناسفة.. سلاح الموت السريع في أفغانستان (فيديو)

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قتل خمسة أطفال في تفجير عبوة ناسفة ملصقة بدراجة نارية غربي أفغانستان. الحادث أسفر عن إصابة 20 شخصًا بينهم رئيس مقاطعة هيرات. أصيب 5 أشخاص آخرون في انفجار قنبلة يدوية على نقطة تفتيش شرطية بمقاطعة كاما. Advertisements الأمم المتحدة أعلنت أنّ العبوات الناسفة أودت بحياة 53 مدنيًّا وإصابة 269 آخرين. التفاصيل من هنا:

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