شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات السورية تتصدى لمقذوفات إسرائيلية لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر الإعلام السورى الرسمى، أن الدفاعات الجوية تصدت لمقذوفات أطلقت من إسرائيل اليوم السبت، وقالت وسائل الإعلام إن المقذوفات أطلقت فى المجال الجوى لجنوب سوريا.

فيما تصدت الدفاعات الجوية السورية، بالأمس لأجساما مضيئة قادمة من إسرائيل، أمس الجمعة، ، وتمكنت من إسقاط عدد منها، وقال سكان فى العاصمة دمشق إنهم سمعوا دوى عدة انفجارات قبل فترة وجيزة من الموجز الإخبارى الذى أذاع نبأ الواقعة.