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سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى مجددا لأجسام معادية في سماء القنيطرة

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بالقنيطرة أن "الأجسام المعادية قادمة من الأراضي المحتلة قاطعة سماء الجولان المحتل".

© Photo / Russian Defense Ministry

وأضاف المراسل أن المضادات الأرضية قامت بالتصدي لها فور عبورها منطقة الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية. 

وأشار المراسل إلى أنه يرجح أن الأهداف المعادية عبارة عن طائرات استطلاع حلقت فوق منطقة فصل القوات مقتربة من الأراضي السورية المحررة لتبدأ مضادات الجيش السوري بالتعامل معها.

وأفاد مصدر عسكري سوري في القنيطرة: "تصدت مضادات الجيش السوري الأرضية لجسمين غريبين كانا يحلقان على ارتفاعات عالية".

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وأضاف المصدر: "الجسم الأول كان قادما من اتجاه محور المراصد العسكرية الإسرائيلية أعلى جبل الشيخ من جهة الغرب بالجولان المحتل، أما الجسم الثاني كان يحلق على اتجاه (خان أرنبة- حرفا).

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت أمس الجمعة لأهداف معادية جنوب غرب دمشق.

وذكر مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن: "الأهداف المعادية عبرت من الأراضي المحتلة فوق المنطقة الأممية العازلة شمال القنيطرة قبل أن تبدأ المضادات الأرضية السورية بالتصدي لها".

ولفت مصدر عسكري سوري رفيع لـ"سبوتنيك" إلى أنه "لم تكن هناك حاجة لاستخدام منظومات الدفاع الصاروخي "إس 300" للعدوان الصهيوني على الأراضي السورية".

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