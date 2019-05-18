مفاوض حكومي: المبعوث الأممي لم يعد وسيطاً نزيها وتجاوز حدوده في اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وقال العميد زعيل في تغريدة على "تويتر"، "‏المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد وسيطاً نزيها، وقد تجاوز حدوده أكثر من اللازم".

وأضاف الزعيل، "يعمل (غريفيث) بشكل مخالف لمهامه كمبعوث"، دون أن يعطي تفاصيل إضافية عن سبب الهجوم.

ويعد الهجوم هو الثاني الذي يشنه مسؤولون حكوميون خلال يومين، حيث اتهم رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، اللواء الركن صغير بن عزيز، المبعوث الأممي بمحاولة فرض جماعة "أنصار الله" على الشعب اليمني، وأن غريفيث "رأى أن الحفاظ على موقعه أهم من حياة ملايين اليمنيين".

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واختتمت الخميس الماضي، في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماع بين مكتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع الأطراف اليمنية لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، والذي أبرم في السويد في ديسمبر/كانون الأول 2018، دون إحراز تقدم.

وقال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في بيان على موقعه، إن "نقاشات صريحة وبناءة دارت بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة".

وتتواصل، منذ 26 مارس/آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.

وتوصل الحوثيون والجانب الحكومي نهاية العام الماضي في السويد لجملة من الاتفاقات حول وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار بمحافظة الحديدة غربي البلاد، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ولكن يتهم كل طرف الآخر بمخالفة الاتفاق.