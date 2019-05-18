روحاني يؤكد عدم جاهزية إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جددت إيران، اليوم السبت، عدم جاهزيتها للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد التوترات الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران بسبب البرنامج النووي للأخيرة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله خلال لقاء مع مجموعة من المثقفين، "نحن أهل التفاوض والمنطق، لكن ادعاء الطرف الآخر بأنه يريد دفعنا إلى طاولة المفاوضات واهية، نحن لسنا جاهزين لمثل هذه المفاوضات حتى لو وقفت كل قوى العالم أمامنا".

وأضاف روحاني: "لن نستسلم أمام أي نوع من الغطرسة والترهيب، ولا خوف لدينا من الحوار والتفاوض".

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ومؤخرًا، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن "البنتاجون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.