«داعش» يذبح ويختطف جنودًا موالين لخليفة حفتر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تعرّض حاجز أمني قرب حقل نفطي في جنوب ليبيا، اليوم السبت، لهجوم تبناه تنظيم "داعش"، وأدَّى إلى مقتل حارسين وخطف أربعة، في ثالث هجوم من نوعه للتنظيم خلال أسبوعين.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنّ الهجوم وقع في منطقة الجفرة التي تبعد 650 كيلو مترًا جنوب شرق طرابلس، وتقع تحت سيطرة قوات اللواء خليفة حفتر.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قوات شرق ليبيا أنّ الهجوم في زلة التي تبعد 150 كيلومترا عن بلدة الجفرة، ذبح فيه اثنان من الحراس فيما خطف أربعة.

وتبعد زلة بمسافة 150 كيلو مترًا جنوب بلدة الجفرة؛ وتضم الجفرة خمس بلدات هي سوكنة وهون ودان والفقهاء وزلة.

Advertisements

وتتعرض الفقهاء وزلة لهجمات متكررة كونها قريبة من حقول نفطية ومن الطرق التي تربط الجنوب بالشمال الليبي.

من ناحيتها، أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات شرق ليبيا، صد هجوم استهدف حاجزًا قرب الحقل النفطي، وقالت في بيان على فيسبوك: "قواتكم المسلحة تتمكن من صد هجوم إرهابي غادر على بوابة حقل نفطي تابع لشركة زويتينة يقع ببلدة زلة جنوب ليبيا".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته وذلك عبر وكالة "أعماق" التابعة له.