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قبل يومين شاركت شركة لينوفو فيديو لهاتف علامتها التجارية موتورولا القابل للطي RAZR مع العديد من وسائل الإعلام وقد سلطنا الضوء على هذا الخبر كون الهاتف يتميز بطريقة طي مختلفة، ليتبن أن شركة لينوفو قد استخدمت فيديو لأحد منشئي المحتوى وهو ” Waqar Khan” في تعزيز دعايتها الاستباقية للهاتف وقد قامت بإزالة الشعار الخاص باليوتيوبر المختص بالمجال التقني ووضع شعار علامتها التجارية موتورولا.
وقد علق Khan على هذا الانتهاك بقوله أنه لم يعطى لينوفو الحق باستخدام الفيديو ولم يتواصلوا معه أو يبلغوه بنية استخدام محتوياته، حيث يظهر أن الشركة قد قامت باقتصاص العديد من اللقطات من الفيديو خاصته التي تتضمن تصاميمه الخاصة وتصوره للهاتف القادم ودمجها في فيديو من الشركة مع تطعيمه بلقطات قصيرة جداً تظهر مفصل الطي في الهاتف كما سبق وأشرنا ليظهر وكأنه فيديو أصلي لعلامة موتورولا.
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لتنقلب الصورة بالاتجاه المعاكس تماماً فبعد أن أصبح هناك أمل أن الشركة أقرب ما يكون لإطلاق هاتفها القابل للطي، أتي هذا التقرير ليضع عشرات علامات الاستفهام حول صدق الشركة وهل ستقوم فعلاً بتطبيقه واقعاً أم ستكتفي بالتصورات، هذا ما سيتكشف خلال الفترة القادمة أو في حال رد لينوفو للدفاع عن نفسها في صراع كسب المصداقية.
التدوينة فيديو موتورولا لهاتفها القابل للطي RAZR مسروق من أحد منشئي المحتوى ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.