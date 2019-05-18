شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: نجرى اتصالات مع كافة الأطراف لوقف العمليات العسكرية فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية التونسى خميس الجيهناوى، إن تونس بذلت الكثير من الجهود لوقف العمليات العسكرية والعودة للحل السياسى فى ليبيا، لتجنيب الليبيين المزيد من الخسائر المستمرة.

وأضاف فى حوار مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية : "تونس أجرت اتصالات مع مختلف الأطراف الليبية منذ اليوم الأول للعملية، التى يقوم بها المشير خليفة حفتر فى طرابلس مطلع إبريل الماضي، وأنها تواصل مساعيها مع كافة الأطراف الدولية لوقف العمليات العسكرية، والعودة إلى المسار السياسى تحت إشراف الأمم المتحدة.

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وأشار إلى أن الاتصالات مع الجانب الليبى بدأت منذ اليوم الأول للعملية الحالية فى طرابلس، وشملت حكومة الوفاق، كما أجريت اتصالا مطولا مع المشير خليفة حفتر، وأكدت على ضرورة الحل السياسي، وأننا مع محاربة الإرهاب بكل تأكيد، وأن عملية دحر الإرهاب هى عملية مشروعة، إلا أنه يجب العمل دون الحل العسكري.

وتابع أن الحل الوحيد للأزمة أن يجتمع الليبيين فيما بينهم ويقرروا الحل التوافقى المناسب للخروج من الأزمة الراهنة بإشراف الأمم المتحدة.