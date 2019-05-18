شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يصد هجومًا لمليشيات طرابلس ويكبدها خسائر كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألحقت قوات الجيش الليبى خسائر فادحة فى صفوف المليشيات والعصابات الإجرامية فى طرابلس نتاج تنظيم الإخوان الارهابى المتستر بحكومة الوفاق.

وقال مركز الإعلام التابع لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى فى بيان لها، السبت، إن قوات الجيش الليبى صدت أكثر من هجوم، ومحاولة التفاف على مطار طرابلس الدولى الذى تحاول المليشيات من خلاله تحقيق أى نصر يرفع من معنوياتهم المنهارة بعد سلسلة الضربات الموجهة فى استهداف الآليات والمدرعات ومخازن الذخيرة بكل دقة.

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وأكدت قيادة الجيش الليبى، أن ضربات سلاح الجو ضاعفت قتلى العصابات الإرهابية والإجرامية إلى المئات.

وأوضحت قيادة الجيش الليبى، أنها أحكمت حصار المليشيات المسلحة التى تكبدت خسائر كبيرة دفعتهم لمغادرة مواقعهم من هول وقوة ضربات الجيش الليبى.