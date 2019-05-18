شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى أهالى الضالع باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل دولة الإمارات ممثلة فى ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" تسيير قوافل المساعدات الإغاثية والإيوائية إلى المحافظات اليمنية، بحسب "وام". Advertisements فقد وصلت قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة الضالع اليوم حاملة مواد غذائية وإيوائية وخياما وفرشا وأغطية وخزانات مياه وحمامات متنقلة لدعم غير القادرين من قاطنيها. وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه من مساعدات غذائية وإنسانية كانوا بحاجة ماسة إليها، مؤكدين على أن دولة الإمارات تقف إلى جانبهم فى محنتهم سيرا على نهج العطاء والبذل وقوفا إلى جانب الشقيق والصديق والذى أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويواصله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ضمن مسيرة الخير لدولة الإمارات.

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