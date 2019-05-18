شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الباكستانى يشكر ولى عهد أبوظبى على العفو عن 572 سجينا باكستانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن امتنانه و شكره لولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمبادرة العفو عن 572 سجينا باكستانيا وإطلاق سراحهم. وأوضح خان -في بيان أصدرته رئاسة الوزراء بإسلام آباد وبثته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم السبت- أن باكستان تقدر هذه المبادرة التي من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

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