حقيقة شراء الوليد بن طلال لناد مصري

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ونفي مصدر مسؤول بشركة الكرة في نادي "إف سي مصر"، في تصريحات لموقع "Kooora" الرياضي، الأنباء التي ترددت مؤخرا عن بيع النادي لمستثمر للأمير السعودي الوليد بن طلال أسوة بتجربة بيراميدز الذي استحوذ عليه وزير الترفية السعودي تركي آل الشيخ.
© REUTERS / Russia Picture Service
وصعد نادي مصر صعد للدوري المصري لأول مرة في تاريخه هذا الموسم بعد تصدره المجموعة الثانية "القاهرة" تحت قيادة مدربه محمد صلاح.
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