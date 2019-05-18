فوز بلا قيمة.. #دورتموند ينتصر على #مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

صحيفة الخليج الإلكترونية

فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بي الفريقين اليوم، في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

بوروسيا دورتموند حل ضيفًا على نظيره مونشنجلادباخ، في إطار مباريات الجولة الـ34 والأخيرة، من عمر البوندسليجا، عصر اليوم السبت.

جادون سانشو، سجل الهدف الأول للفريق الضيف في الدقيقة 45، ثم أدرك ماركو رويس، ثاني الأهداف لأسود الفيستيفاليا، عند حلول الدقيقة 55.

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بتلك النتيجة يرتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى 76 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا، بينما يتوقف رصيد مونشنجلادباخ عند 55 نقطة في المرتبة الخامسة.

فوز أسود الفيستيفاليا اليوم ليس له قيمة بسبب انتصار بايرن ميونيخ على فرانكفورت بنتيجة 5\1، ليتوج العملاق البافاري بالدوري الألماني رسميًا.

وفي مباراة أخرى حقق باير ليفركوزن الفوز على هيرتا برلين بنتيجة 5\1، ليرتفع رصيد الأول إلى 58 نقطة في المركز الرابع، بينما يبقى الأخير برصيد 43 نقطة في المرتبة الـ11.