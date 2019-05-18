بايرن_ميونيخ بطلاً لـ #الدوري_الالماني للمرة 29 في تاريخه

صحيفة الخليج الإلكترونية

توج نادي بايرن ميونيخ الألماني بلقب البوندسليجا لموسم 2018-2019 ، بعد فوزه العريض على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 على ملعب أليانز آرينا ، في الأسبوع الـ34 والأخير بمسابقة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ بهدف نظيف سجله الجناح الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة الرابعة.

وفي الشوط الثاني ، أدرك سباستيان هيلير التعادل لفرانكفورت بهدف في الدقيقة 50.

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ثم سجل دافيد ألابا الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة 53 ، ثم أضاف ريناتو سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 58.

ثم سجل فرانك ريبيري الهدف الرابع في الدقيقة 72 ، ثم سجل آريين روبن الهدف الخامس في الدقيقة 78.

وبهذا الانتصار ، يحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني هذا الموسم لصالحه وللموسم السابع على التوالي بعدما رفع رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة متفوقًا على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

وفي مباريات أخرى ، فاز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ 2-0 ، وفاز فولفسبورج على أوجسبورج 8-1 ، وفاز باير ليفركوزن على هيرتا برلين 5-1 ، وفاز فيردر بريمن على لايبزيج 2-1 ، وفاز فرايبورج على نورنبيرغ 5-1 ، وفاز فورتونا دوسلدورف على هانوفر 2-1 ، وفاز ماينز على هوفنهايم 4-2 ، وتعادل شالكه وشتوتجارت 0-0.