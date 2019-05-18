وفاة شخصين وثالث بحالة خطيرة في انقلاب مروع بطريق #الحجرة – #أضم

صحيفة الخليج الالكترونية لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، مساء أمس الخميس، في حادث انقلاب مروع لسيارة على طريق الحجرة – أضم، أمام العبارة الجديدة. ويعاني طريق الحجرة – أضم من كثرة وقوع الحوادث المرورية المروعة، والبالغ طوله قرابة الـ 50 كم.

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