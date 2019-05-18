اليمن.. مقتل 20 من #مليشيا_الحوثي في كمين للجيش

صحيفة الخليج الالكترونية

قُتل 20 مسلحاً من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنيران الجيش اليمني، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وذكر مصدر عسكري أن عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لقو مصرعهم في كمين لقوات من الجيش عند محاولتها التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان، فيما استعادت القوات كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

في السياق، أعلن الجيش اليمني، استكمال تطهير مدينة قعطبة من جيوب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وفرض سيطرته على عدد من القرى المحيطة بالمدينة، التابعة لمحافظة الضالع في جنوب اليمن.

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وقال مصدر عسكري يمني، إن ثمانين من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في العملية التي أطلقها الجيش المسنود من المقاومة الشعبية لتحرير قعطبة.

وأشار المصدر إلى تقدم آخر للجيش في جبهة مريس، وسيطرته على مناطق صامح والدوير غربي مريس بذات المحافظة، وسط فرار لعناصر المليشيا نحو محافظة إب المجاورة.