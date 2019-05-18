بورنموث يعلن التعاقد مع #ليود_كيلي

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن نادي بورنموث الأنجليزي التعاقد مع اللاعب ليود كيلي قادماً من بريستول سيتي بصفقة قيمتها 13 مليون جنيه استرليني و بعقد لمدة طويلة.

وحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Squawka فإن بورنموث تمكن من التغلب على نادي أرسنال والحصول على خدمات اللاعب الذي كان محط اهتمام ومتابعة من الجانرز خلال الفترة الماضية.

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وتمت صفقة الظهير الأيسر الشاب لصالح بورنموث بقيمة 13 مليون إسترليني فقط، ليقوم بتوقيع عقد طويل الأمد رفقة فريقه الجديد دون الإفصاح عن مدة هذا التعاقد أو قيمة راتبه.

شارك اللاعب كايلي مع المنتخب الإنجليزي تحت 21 عام بصورة أساسية خلال الفترة الماضية، وهو ما جعله محط أنظار العديد من أندية البريمرليج قبل أن يتمكن بورنموث من خطف اللاعب.

من جانبه عبر صاحب ال20 عام بعد إتمام الصفقة عن سعادته مؤكدا: اللعب في البريمرليج هو هدف حقيقي سعيت طويلا لتحقيقه، بورنموث نادي رائع وانا سعيد بالانتقال هنا ومستعد لبداية الرحلة مع الفريق.