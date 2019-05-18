انطلاق برنامج #خادم_الحرمين لتفطير الصائمين بـ #كوريا_الجنوبية.. غدا

صحيفة الخليج الالكترونية

عقد سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كوريا الجنوبية رياض بن أحمد المباركي؛ اجتماعاً تحضيرياً مع منسق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أحمد بن موسى الحربي؛ في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في سيئول، لمناقشة آخر الاستعدادات لانطلاق مراسم تدشين مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ لتفطير الصائمين الذي تنفّذه الوزارة في كوريا بالمركز الإسلامي بمدينة سيئول ومسجد بوسان.

وناقش الاجتماع الذي حضره إمام وخطيب المركز الإسلامي بسيئول الشيخ الدكتور عبدالرحمن لي جو؛ آخر الاستعدادات لتدشين البرنامج الذي ينطلق غداً الأحد بجامع سيئول المركزي بحضور سفراء دول عربية وإسلامية وشخصيات إسلامية والبرامج المصاحبة له ومدة التنفيذ والفئات المستهدفة في البرنامج، حيث من المقرر أن يصل عدد المستفيدين من البرنامج لأكثر من أربعين ألف صائم طوال الشهر في المدينتين.

وفي سياق متصل، نوّه السفير المباركي؛ بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والسعي في تآلفهم واجتماع صفهم ووحدة كلمتهم، إلى جانب تقديم العون والمساعدة لهم في جميع ما يحتاجون إليه.

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وأشاد ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي أضحى معلماً بارزاً من معالم الخير في شهر العطاء لمملكتنا الغالية يجتمع فيه المسلمون على موائد الرحمن يعيشون روحانية الشهر وألسنتهم تلهج بصادق الدعاء بأن يحفظ الله المملكة قيادة وشعباً، وأن يديم عزها ورخاءها واستقرارها.

من جانبه، ثمّن الدكتور عبدالرحمن لي؛ هذه المكرمة والعطاء غير المستغرب على خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن البرنامج يجد كل تقدير لدى مسلمي كوريا الذين يثمّنون للمملكة مواقفها الطيبة ودعمها المستمر كل ما يخدم الإسلام والمسلمين بالعالم.

جديرٌ بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تواصل تدشين مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين في 25 دولة حول العالم، وتصاحب هذه المشاريع برامج توعوية وإرشادية تلامس حاجة المسلمين في هذا الشهر الكريم يقدمها نخبة من دعاتها إلى جانب إمامتهم المصلين طيلة شهر رمضان المبارك.