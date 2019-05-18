صحف عربية: إيران مرتبكة.. و«البريكست» ينهار

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الصحف أشارت إلى استمرار الاحتجاجات في الجزائر وسط إصرار المتظاهرين على رفض إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو المقبل، رغم القبضة الأمنية التي قامت بها الشرطة أمس

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، على تطورات الصراعات في الشرق الأوسط، وتصدرت الأوضاع بين واشنطن وطهران عناوين الصحف، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "إيران تطلب من أذرعها في المنطقة الاستعداد لخوض حرب بالوكالة"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن صحيفة "الجارديان" كشفت عن أن إيران طلبت من ميليشيات موالية لها الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط. ونشرت الصحيفة تقريرا عن الملف الإيراني في صدر صفحتها الأولى بعنوان "إيران تطلب من ميليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط".

وتحت عنوان "الحرس الثوري يهدد السفن الأمريكية" كشفت صحيفة "الحياة" أن طهران سخرت من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حوار، معتبرة أن إدارته "توجه مسدسا" إليها. وهدد الحرس الثوري الإيراني بأن صواريخه تطول "بسهولة" السفن الحربية الأمريكية في مياه الخليج، بينما حض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد

وتحت عنوان "الحرس الثوري يهدد السفن الأمريكية" كشفت صحيفة "الحياة" أن طهران سخرت من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حوار، معتبرة أن إدارته "توجه مسدسا" إليها. وهدد الحرس الثوري الإيراني بأن صواريخه تطول "بسهولة" السفن الحربية الأمريكية في مياه الخليج، بينما حض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "أصدقاء" بلاده على اتخاذ "خطوات ملموسة" لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015. في المقابل، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال أمس، إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة للعقوبات على إيران، وستتخذ إجراءً إذا لزم الأمر. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن ناقلة تقوم بتفريغ زيت وقود إيراني في ميناء صيني. وكانت ناقلة تحمل نحو 130 ألف طن من زيت الوقود الإيراني أفرغت شحنتها في صهاريج للتخزين بالقرب من مدينة تشوشان الصينية. وقال المتحدث في رد عبر البريد الإلكتروني إن "الولايات المتحدة تأخذ كل الأنشطة التي تستوجب العقوبات بجدية وستتخذ إجراءات مناسبة. نحن ملتزمون بفرض عقوباتنا، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين". كما أشارت "الشرق الأوسط" إلى موافقة السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية. Advertisements وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن السياسة التي تنتهجها إدارته تسببت في إرباك إيران، وقال عبر "تويتر": "على الأقل، إيران لا تعرف كيف تفكر، وهو ما يعد في هذا الوقت أمرا جيدا".

وشن ترامب هجوما حادا على وسائل الإعلام بسبب ما سماه "التغطية الخاطئة وغير الدقيقة لإيران". وحول اتفاق "بريكست" وتحت عنوان "انهيار محادثات بريكست بين ماي والمعارضة"، كشفت صحيفة "الخليج" أن المحادثات المنعقدة من ستة أسابيع بين الحكومة البريطانية والمعارضة العمالية للتوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، انهارت أمس، وبينما ألقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي باللائمة على حزب العمال لعدم تبنيه موقفا مشتركا بشأن "بريكست"، أكد زعيم الحزب المعارض جيرمي كوربين أن السبب هو عدم ثقته بالحكومة التي انهارت سلطتها وتعانى عدم الاستقرار. وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية أن حالة من الضبابية سادت مسار الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي مجددا، أمس الجمعة، إذ توشك المحادثات بين حزبي المحافظين والعمال بشأن اتفاق الخروج على الانهيار في ضوء التكهنات بشأن موعد استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من منصبها. وبعد نحو 3 أعوام من التصويت على نحو غير متوقع بالخروج من الاتحاد، لا يزال من غير الواضح متى ستنفصل بريطانيا أو إن كانت ستخرج على الإطلاق من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973. وبالانتقال إلى سوريا، ذكرت "الخليج" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت، مساء أمس، لأجسام مضيئة "إسرائيلية" آتية من الأراضي المحتلة، واستهدفت مواقع في محيط العاصمة دمشق، وتم إسقاط عدد منها، بحسب متحدث عسكري سوري، بينما تناقلت مواقع إخبارية نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن الطائرات الإسرائيلية شنت ما لا يقل عن خمس غارات استهدفت مواقع للقوات الإيرانية جنوبي دمشق، بينما تستعد "قسد" والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية ضد "المجموعات الإيرانية" في الشرق السوري، بحسب مصادر في المعارضة، في حين سلمت القوات الحكومية السورية للفصائل المسلحة معتقلات من السجون السورية مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى العسكريين لدى الفصائل عند معبر العيس بريف حلب الجنوبي، وقتل أربعة أشخاص في هجوم للجيش السوري على ريف إدلب. وفي الجزائر أشارت "الاتحاد" إلى استمرار الاحتجاجات وسط إصرار المتظاهرين على رفض إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو المقبل، حيث تصدّر مطلب رفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل المطالب التي رفعها آلاف المتظاهرين أمس في عدة ولايات جزائرية للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم. وتحت عنوان "تشديد القبضة الأمنية ضد حراك الجزائر"، كشفت "الشرق الأوسط" عن قيام قوات الأمن الجزائرية أمس، بمواجهة مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، بالقنابل المسيلة للدموع قبل أن يجبرها المحتجون على الانسحاب من الساحة. وأثار رد فعل الشرطة غضب المتظاهرين، الذين التحق بهم رؤساء بلديات جاؤوا من منطقة القبائل للتعبير عن رفضهم الانخراط في مسار التحضير الإداري للانتخابات الرئاسية. ومنعت الإجراءات الأمنية المشددة عشرات الآلاف من الالتحاق بـ"معاقل الحراك" في العاصمة، خاصة في ساحتي "أول ماي" و"موريس أودان"، وفضاء البريد المركزي، الذي يعد نقطة لقاء المتظاهرين ضد النظام يوميا.

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