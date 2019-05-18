دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بالتزامن مع السنة العاشرة لإطلاق لعبة ماين كرافت الشهيرة، كشفت مايكروسوفت عن وصول مبيعات اللعبة إلى 176 مليون نسخة على كافة المنصات، والجديد في جعبة الشركة نسخة جديدة منها باسم Minecraft Earth خاصة بتقنية الواقع المعزز على طريقة بوكيمون جو.

ستتوفر لعبة Minecraft Earth مجاناً على أندرويد وآيفون وتعمل بنفس المبدأ الشهير من خلال بناء العالم المحيط عبر المكعبات، لكن هذه المرة بتصوير الواقع الفعلي وإضافة عناصر اللعبة عليها، فضلاً عن قتال الوحوش والتفاعل مع ما ينشئه اللاعبون الآخرون.

ستتوفر اللعبة بنسخة تجريبية مغلقة هذا الصيف، ويمكن اليوم التسجيل للحصول على دعوة للتجربة من الرابط.

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وكما هو متوقع فإن اللعبة ستستخدم قدرات الحوسبة السحابية المحيطة من منصة Azure مع تكامل ودعم منصة PlayFab.

وحققت لعبة بوكيمون جو نجاح كاسح ليس فقط بين جمهورها القديم، بل حتى اللاعبون الجدد الذين قد تعرفوا عليها لأول مرة بنمط الواقع المعزز، ومن المحتمل أن يحدث نفس الأمر مع ماين كرافت.

التدوينة مايكروسوفت تطور لعبة Minecraft Earth بتقنية الواقع المعزز ظهرت أولاً على عالم التقنية.