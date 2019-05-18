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© AP Photo / Hani Mohammed
وأضاف أنه "تم القبض على الوافي بأحد المنازل القديمة بالريف الغربي لتعز في قرية وهر بلاد الوافي بعد حصار لساعات عقب رفضه تسليم نفسه ومقاومته السلطات واحتجازه أطفالا ونساء كدروع بشرية".
وأشار إلى "محاولة المطلوب الوافي تفجير نفسه بحزام ناسف قبل نزعه وإبطال مفعوله والقبض عليه".
ووفقاً للعقيد البحر، "أصيب خلال العملية أحد أفراد القوة".
وتشهد مناطق يمنية عدة تواجدا لافتا لمجموعات إرهابية مسلحة بينها مناطق في محافظة تعز التي تشن طائرات أمريكية من دون طيار غارات على مواقع الإرهابيين بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن القبض على إرهابي ضمن قائمة المطلوبين دوليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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