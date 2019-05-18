شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدثت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية السعودية للمركبات الكهربائية، والتي تطبق على المركبات التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلوجرام وتزيد سرعتها على 25 كم/ساعة.

وقال محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، إنه تم اعتماد قرار تطبيق تحديث اللائحة الفنية السعودية للمركبات الكهربائية، وذلك بهدف تحديد المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية التي تعرض في أسواق المملكة سواء كانت مصنّعة في الداخل أم مستوردة، وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها.

يأتي ذلك لضمان استيفاء هذه المركبات للمتطلبات الأساسية التي تحافظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.