«الحرية والتغيير» تدعو للعصيان المدني في السودان

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مظاهرات السودان
ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في نبأ عاجل منذ قليل، أن قوى "الحرية والتغيير" في السودان أعلنت، في بيان، إطلاق حملة ترويجية للعصيان المدني بالسودان بدءًا من الخميس المقبل. جاء القرار على خلفية أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المنطقة المحيطة بمقر الاعتصام في وسط العاصمة السودانية، الخرطوم، ما تسبب في تعطيل مفاوضات تسليم السلطة، بعدما كان السودان قاب قوسين أو أدنى من التوصل لصيغة نهائية لشكل المرحلة الانتقالية مع سير المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشكل جيد.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، تمكن الطرفان من تسوية العديد من النقاط الخلافية حول شكل الفترة الانتقالية التي ستشهدها البلاد، وتسليم قيادة البلاد لحكومة مدنية، بدلا من المجلس العسكري الذي يدير السودان منذ أن أجبر المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، عمر البشير
وعلى مدار الأسبوع الماضي، تمكن الطرفان من تسوية العديد من النقاط الخلافية حول شكل الفترة الانتقالية التي ستشهدها البلاد، وتسليم قيادة البلاد لحكومة مدنية، بدلا من المجلس العسكري الذي يدير السودان منذ أن أجبر المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، عمر البشير الرئيس السوداني السابق، على التخلي عن منصبه.
واتفق الجانبان على أن تستمر الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات، على أن تتكون السلطة الحاكمة في السودان من مستويات ثلاثة، تشمل مجلسا سياديا، ومجلسا تشريعيا، وحكومة مدنية.
ولم يتم الاتفاق بعدُ على نسبة تمثيل العسكريين في المجلس السيادي المدني، كما لم تُحدد صلاحيات المجلس بشكل نهائي، على أن تتولى قوى الحرية والتغيير تشكيل مجلس الوزراء، والحصول على 67% من مقاعد المجلس التشريعي. (التفاصيل)
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