ترامب يشاور حليفًا «قديمًا» لتخفيف التوتر مع إيران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، بأنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى مشاورات مع "حليف قديم" من خارج البيت الأبيض، بشأن التصعيد الحالي بين واشنطن وطهران في الخليج.

جاء ذلك ضمن تقرير نشرته الصحيفة اليوم السبت، تحت عنوان "ترامب يسأل حليفًا قديمًا ومساعدًا موثوقًا به عن كيفية تخفيف التوتر مع إيران".

وقالت الصحيفة إنّ الرئيس الأمريكي استدعى مؤخرًا للتشاور نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي سابقا، الجنرال المتقاعد جاك كين.

وأشارت في تقرير آخر ، إلى أنّ الجنرال كين (76 عامًا)، من قدامى المحاربين في فيتنام، وتولى في السابق قيادة بعض وحدات النخبة في الجيش الأمريكي.

ولا يزال كين منذ تقاعده عام 2003، شخصية مؤثرة في واشنطن، ويتمتع بثقة جميع رؤساء البلاد، حتى أن ترامب اقترح عليه حقيبة وزير الدفاع عام 2016، لكنه رفض.

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ويقف كين والجنرال ديفيد بتريوس، وراء قرار إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن إرسال 30 ألف عسكري أمريكي إلى العراق عام 2007.

ولفتت "تايمز" إلى أنَّ ترامب كثيرًا ما يلجأ إلى نصائح الجنرال كين حين يواجه مواقف متضاربة من مستشاريه الرسميين.

ولم تكشف الصحيفة عن مضمون المشاورات الأخيرة بين ترامب وكين، موضحةً أنها تأتي على خلفية مخاوف من أن النهج الصارم الذي يتبعه مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، قد يضر باستراتيجية ممارسة "أقصى ضغط" على إيران دون اللجوء إلى خيارات عسكرية.

وأمس الجمعة، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، في تصريحات صحفية إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، لإدارة التوتر بين البلدين.

ومؤخرًا، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.