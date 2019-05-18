شكرا لقرائتكم مادورو يدعو لـ"التقدّم نحو السلام" في فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 17:29

كراكاس - أ ف ب - رحّب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ "بدء المحادثات" مع المعارضة في أوسلو، معرباً عن أمله بإيجاد حلول "من أجل التقدّم نحو السلام".



وقال: "بدأت المحادثات الهادفة إلى التقدّم نحو تحقيق اتفاقات للسلام والوفاق والانسجام، وأطلب دعم الشعب الفنزويلي من أجل المضيّ على طريق السلام". وأضاف أمام آلاف من العسكريين أن على "فنزويلا معالجة هذه النزاعات" وإيجاد حلول "من أجل التقدّم نحو السلام"، معلناً "بدء محادثات وحوار" مع المعارضة.

ورأى في هذه المحادثات "أخباراً سارة"، علماً أن زعيم المعارضة خوان غوايدو تحدث عن "وساطة" في النروج، نافياً "أي شكل من المفاوضات".

أما وزارة الخارجية النروجية فأشارت الى "اتصالات أولية" بين جانبَي النزاع في فنزويلا، أدرجتها في إطار "مرحلة استكشافية".