شكرا لقرائتكم بيونغيانغ تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لاستعادة سفينة صادرتها واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول، واشنطن - أ ف ب - | منذ ساعة في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 17:02

طالبت كوريا الشمالية الأمم المتحدة باتخاذ "إجراءات عاجلة"، لمساعدتها في استعادة سفينة شحن صادرتها الولايات المتحدة الاسبوع الماضي.



وكان القضاء الأميركي أعلن في 9 الشهر الجاري مصادرة سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست"، المُتهمة بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها فحماً واستيرادها آلات.

وكانت هذه السفينة محتجزة منذ سنة في إندونيسيا، لأن قبطانها ملاحق من سلطاتها نتيجة نشاطات تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على بيونغيانغ.

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ووصف المندوب الكوري الشمالي الدائم لدى الأمم المتحدة كيم سونغ الحادث بأنه "غير قانوني وصارخ". ووجّه رسالة الى للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بـ "اتخاذ إجراءات عاجلة للمساهمة في استقرار شبه الجزيرة الكورية وإثبات عدم تحيّز الأمم المتحدة".

الى ذلك، أقرّت الولايات المتحدة بيع كوريا الجنوبية واليابان صواريخ مضادة للطائرات، فيما استأنفت الدولة الستالينية تجاربها الصاروخية.

وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن هذه المبيعات "لا تمسّ توازن القوى في المنطقة"، علماً ان الكونغرس يستطيع الاعتراض عليها خلال شهر.