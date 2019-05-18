شكرا لقرائتكم السجن 20 سنة لأميركي تجسّس للصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب – | منذ ساعتين في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 17:05

قضت محكمة بالسجن 20 سنة على كيفن مالوري، وهو موظف سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي)، بعد إدانته بالتجسّس لبكين.



وحُكم على مالوري (62 سنة) بموجب قانون مكافحة التجسس، بعد إدانته ببيع «معلومات دفاعية» في مقابل 25 ألف دولار، لعميل للاستخبارات الصينية خلال رحلتين قام بهما إلى شنغهاي عام 2017. وقال مالوري للعميل الصيني في رسالة إلكترونية: «هدفكم الحصول على معلومات، وهدفي تقاضي المال».

وكان مالوري الذي خدم في الجيش الأميركي، عمل في الجهاز الأمني الخاص بوزارة الخارجية الأميركية، قبل أن ينضمّ إلى «سي آي إي».

مالوري الذي يتقن لغة الماندارين الصينية، شغل حتى العام 2012 مناصب أتاحت له الوصول إلى معلومات مصنّفة «سرية جداً».

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ومالوري هو واحد من مسؤولين أميركيين يملكون تصاريح أمنية مهمة، واتُهموا بالتجسس للصين. ويمكن أن يُحكم على المسؤول السابق في «سي آي إي» رون هانسن بالسجن 15 سنة، بعد اعترافه بالسعي الى بيع بكين معلومات سرية.

كذلك أقرّت الديبلوماسية الأميركية كانديس ماري كليبورن بالكذب في شأن أموال تلقتها من عملاء استخبارات صينيين، في مقابل الحصول على ملفات أميركية.

وأهم هذه القضايا تتعلق بالعميل السابق في «سي آي إي» جيري شون شينغ لي الذي اعترف بالتجسس لبكين، وقد يُحكم عليه بالسجن المؤبد.

وقال مساعد وزير العدل جون ديمرز إن قضية مالوري «واحدة من الملفات المقلقة، في توجّه مقلق من الصين لاستهداف مسؤولين في الاستخبارات الأميركية وخيانة بلدهم وزملائهم». ورأى في «هذا الحكم (على مالوري) واعتراف رون هانسن وجيري لي، رسالة تفيد بأن على مسؤولينا السابقين في الاستخبارات ألا يقيموا أي شراكة مع الاستخبارات الصينية، أو أي جهاز استخبارات أجنبي آخر».