البحرين تطالب رعاياها بمغادرة إيران والعراق فوراً

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محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ ساعتين في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 16:40

طالبت وزارة خارجية مملكة البحرين المواطنين المتواجدين في إيران والعراق بضرورة المغادرة فوراً ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم.



وحذرت الوزارة المواطنين من السفر إلى إيران والعراق في الوقت الراهن، «نظرًا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار»، مشددة على ضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر.

وحذرت الوزارة المواطنين من السفر إلى إيران والعراق في الوقت الراهن، «نظرًا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار»، مشددة على ضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر.

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