شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يعلن تطهير قعطبة من الميليشيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 16:35

أعلن الجيش اليمني، استكمال تطهير مدينة قعطبة من جيوب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وفرض سيطرته على عدد من القرى المحيطة بالمدينة، التابعة لمحافظة الضالع في جنوب اليمن.



وقال مصدر عسكري يمني، إن 80 من المليشيات لقوا مصرعهم في العملية التي أطلقها الجيش المسنود من المقاومة الشعبية لتحرير قعطبة.

وأشار إلى تقدم آخر للجيش في جبهة مريس، وسيطرته على مناطق صامح والدوير غربي مريس بذات المحافظة، وسط فرار لعناصر المليشيات نحو محافظة إب المجاورة.