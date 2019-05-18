شكرا لقرائتكم الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"أجسام مضيئة" مصدرها اسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 15:31

دمشق - أ ف ب - استهدفت الدفاعات الجوية السورية في وقت متقدم أمس الجمعة "أجساماً مضيئة" مصدرها إسرائيل وأسقطت عدداً منها، وفق ما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية.



ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافاً معادية آتية من اتجاه القنيطرة وتصدّت لها". وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق عن مراسلها أن دوي "انفجار" سُمع في محيط دمشق.

وقال مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "سُمع دوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق ناجم عن استهداف محيطها بعدة صواريخ إسرائيلية".

وأضاف: "سُمعت أصوات 3 انفجارات شديدة على الأقل في جنوب وجنوب غرب العاصمة، وأحد الانفجارات شوهِد وميضُها غرب جرمانا ولا يُعلم ما إذا كانت ناجمة عن تصدّي الدفاعات الجوية".

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وأشار عبد الرحمن إلى أن "الصواريخ استهدفت منطقة الكسوة، حيث تتواجد مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله، ولطالما تعرضت هذه المنطقة لضربات جوية إسرائيلية".

في 13 نيسان (أبريل) الماضي، تصدت الدفاعات الجوية السورية لقصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة وسط سورية، وأسقطت صواريخ عدة، بحسب ما أفادت "سانا" التي تحدثت عن جرح ثلاثة مقاتلين. من جهته أعلن "المرصد السوري" حينها أن القصف أدى إلى سقوط "قتلى من المقاتلين الإيرانيين".

وكثّفت إسرائيل في السنوات الأخيرة وتيرة قصفها في سورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ"حزب الله" اللبناني. وأعلن الجيش الإسرائيلي في 21 كانون الثاني (يناير) توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قال إنها تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي. وتسببت الضربات بحسب المرصد بمقتل 21 شخصاً بينهم عناصر من القوات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية وإرسال أسلحة متطورة إلى "حزب الله".