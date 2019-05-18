شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء اليمني: الميليشيات الحوثية باتت على وشك السقوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 16:33

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتت على وشك السقوط.



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وأكد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه، بقائد المنطقة العسكرية الرابعة في عدن اللواء الركن فضل حسن، أن الحكومة الشرعية وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن ماضية بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل واجتثاث اخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ اليمن الحديث. وأشار - بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى أن العمليات العسكرية في شمال محافظة الضالع، تكللت بدحر المليشيات من مدينة قعطبة والمناطق المجاورة لها مع استمرار تضييق الخناق عليها حتى تحرير جميع المناطق.

وشدد على أن مشروع المليشيات وداعميهم يهدف للنيل من أمن واستقرار دول الجوار في الخليج والمنطقة العربية والعالم.

في سياق متصل، قتل 20 مسلحاً من المليشيات بنيران الجيش اليمني، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وذكر مصدر عسكري أن عناصر المليشيات، لقو مصرعهم في كمين لقوات من الجيش عند محاولتها التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان، فيما استعادت القوات كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.