تميم في الكويت الأحد

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نصر المجالي: يزور أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، دولة الكويت يوم غد الأحد، وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أن الزيارة أخوية يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وهذه الزيارة هي الثانية خلال العام الجاري، حيث أجرى مطلع فبراير الماضي محادثات رسمية مع أمير الكويت وكبار المسؤولين، تناولت الأزمة الخليجية والعلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويقود أمير الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية التي بدأت في الخامس من يونيو 2017، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.

وسبق أن زار أمير قطر، دولة الكويت في مايو الماضي، وقدم خلالها لشيخ صباح الأحمد تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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وفي بداية الشهر الجاري، قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، إن جهود الكويت مستمرة لاحتواء الأزمة الخليجية، معربا عن أمله ألا تطول أكثر مما هي عليه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الجارالله للصحفيين، على هامش الاجتماع الوزاري السادس عشر لـ"حوار التعاون الآسيوي"، الذي انطلقت أعماله في الدوحة.

وأضاف الجارالله، أن "الكويت تملك آمالا كبيرة في أن تتمكن من خلال جهود أمير البلاد، وإصراره على احتواء هذه الأزمة، من إعادة اللحمة للبناء الخليجي".

وأشار إلى أن الاجتماع "يشهد مشاركة كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مؤشر إيجابي على أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.