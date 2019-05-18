شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: نتابع باهتمام مجريات التحقيق فى حادثة وفاة مواطنة فلبينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، إنها تتابع باهتمام وأسف حادث وفاة المواطنة الفلبينية ماكونستسيل لاقو دايجو الذى وقع قبل عدة أيام بالكويت.

وأعربت الخارجية الكويتية -فى بيان- عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة، مشيرة فى هذا الصدد إلى أنها تتابع مع الجهات الأمنية التى باشرت التحقيقات منذ البداية، والتى سيتضح فيها ملابسات هذه الحادثة.

Advertisements

وأضافت أنه سيتم اطلاع السلطات الفلبينية على مجريات ونتائج التحقيق، مؤكدة أن الكويت دولة ذات قانون تحفظ فيه حقوق جميع المقيمين.

جدير بالذكر أن العام الماضي، شهد توتراً بين الكويت والفلبين، حين قامت الحكومة الفلبينية بفرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت، عقب العثور على جثة خادمة فلبينية فى ثلاجة، وانتهى التوتر بتوقيع اتفاقية بين حكومتى البلدين لتنظيم إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.