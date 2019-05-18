شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم داعش الإرهابى يتبنى هجوما استهدف حقل نفطى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى، إن حارسين قتلا وخُطف 4 آخرون فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فى هجوم استهدف حقل زلة النفطى الليبى يشتبه أنه لتنظيم داعش.
واستهدف المهاجمون إحدى بوابات الحقل قرب بلدة زلة الواقعة على بعد 760 كيلومترا جنوب غربى العاصمة طرابلس. وقال المصدر وسكان طلبوا عدم نشر أسمائهم لرويترز إن منفذى الهجوم قتلوا حارسين ثم فروا.
وأعلنت داعش لاحقا مسؤوليتها عن الهجوم من خلال وكالة أعماق للأنباء التابعة لها، وحقل زلة تابع لشركة الزويتينة للنفط التى ضخت حقولها 19 ألف برميل يوميا فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2018.
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