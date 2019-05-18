شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هطول أمطار غزيرة على الفجيرة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، ما أدى إلى اندفاع الشعاب من سفوح الجبال، وجريان الأودية فى المنخفضات الجبلية بحسب صحيفة البيان الإماراتية.
وكانت الأرصاد الإماراتية توقعت أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم بوجه عام وتتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والغربية مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.. وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية سرعتها / 20 – 30 كم/س و تصل إلى 45 كم/س خاصة مع السحب.
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