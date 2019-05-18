شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": لن نفرط بحقوق الشعب الفلسطينى مهما علت الضغوطات وعظمت التضحيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" "أنها لن تفرط بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين، مهما علت الضغوطات وعظمت التضحيات، ومهما ظن البعض من أن الطريق للحرية والاستقلال صعب وطويل ومستحيل.
وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي - في بيان صحفي اليوم السبت - "إن النصر قادم لا محالة، وإنه بالصمود والمقاومة والصبر والتمسك بأرضنا وحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على كافة الصعد الدولية دون ملل أو كلل، وبالمعنويات العالية والثقة بالله وبالوحدة الوطنية، نعبر وننتصر ونرفع علمنا الفلسطيني فوق أسوار القدس".
وتابع القواسمي: "نمر بمرحلة دقيقة وحساسة وخطيرة، وهي بحاجة إلى التكاتف والتعاضد ونبذ الخلافات والتعالي عن صغائر الأمور، وإلى رفع المعنويات عاليا، والثقة المطلقة بأصعب الأوقات بأننا قادرون على الصمود والوقوف أمام الضغوطات والأعاصير، وأي صفقة مزعومة تسلبنا حقوقنا لن تمر".
كانت هذه تفاصيل خبر "فتح": لن نفرط بحقوق الشعب الفلسطينى مهما علت الضغوطات وعظمت التضحيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.