الكتل الكردستانية بالعراق تطالب بتدخل رئاسى لحماية مدينة خانقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الكتل الكردستانية في مجلس النواب، اليوم السبت، عن وجود "جهات مجهولة" تعبث بأمن وسلامة منطقة خانقين في ديالى، داعية إلى تدخل رئاستي الجمهورية والوزراء واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع هذا الظلم والاستهداف الذي سُلِط على تلك المدينة وأهلها.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الكتل الكردستانية في مجلس النواب، وتحدث فيه نيابةً عنهم النائب شيركو ميرويس، ونقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية.
وقال ميرويس: " لا يخفى على الجميع أن أيادي الإرهاب وبعض الجهات المجهولة تعبث بأمن وسلامة خانقين والقرى المحيطة بها، وتسعى تلك الجهات إلى الإضرار وإلحاق الأذى بالمواطنين في المنطقة".
وأضاف أنه من جراء تلك الممارسات الإرهابية استشهد أكثر من أربعين بين مواطنين وأفراد ومنتسبي الأجهزة الأمنية، وأُلحِقَت بالمنطقة أضرارٌ مادية كبيرة، بالإضافة إلى إحراق محاصيل الفلاحين وتجريف الأراضي وزرعها بالألغام والعبوات.
وأكد أن مدينة خانقين تتعرض هذه الأيام لظروف استثنائية خطيرة قد تؤدي للنزوح الجماعي والهجرة وترك الفلاحين لأراضيهم، مضيفا "نحن بوصفنا ممثلي الشعب في مجلس النواب نكشف هذه الحقائق للناس ليقف الجميع على الحقائق ولنضع الجميع أمام مسئولياته القانونية لإيجاد حل عاجل لها".
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