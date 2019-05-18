شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤجل رحلاته الجوية إلى دمشق إلى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، بلاغا من السفارة العراقية بدمشق بتأجيل رحلة طائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية كان من المقرر وصولهما إلى دمشق اليوم، إلى إشعار آخر.
وقالت سفارة العراق -في دمشق في رسالة موجهة لوزارة الخارجية السورية وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "تغدو السفارة ممتنة لو تفضلت الوزارة الموقرة بنقل ما تقدم إلى سلطات الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية والجهات ذات العلاقة وسنعلمكم بآخر المستجدات حال ورودها إلينا".
يذكر أن الأحداث التي شهدتها سوريا منذ عام 2011 تسببت بوقف رحلات الخطوط الجوية العراقية إليها.
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