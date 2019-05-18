ليبيا... رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يحذر من خسارة 95 % من الإنتاج

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قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، إن استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد قد تؤدي لفقد 95 في المئة من الإنتاج، بحسب رويترز.

وأضاف، صنع الله، للصحفيين في جدة، اليوم السبت 18 مايو / آيار، قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لمنتجي النفط من (أوبك) وخارجها، للأسف إذا استمر الوضع على هذا المنوال فأخشى أننا قد نفقد 95 بالمئة من الإنتاج، ولفت إلى أن هجوما وقع بالقرب من حقل زلة النفطي، اليوم السبت.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.