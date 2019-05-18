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بغداد — سبوتنيك. وقال عبد الجبار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما حدث إعادة ترتيب الإدارة بنقل موظفيها من موقع "غرب القرنة 1" إلى موقع شركة "أكسون موبيل" في دبي مع بقاء كل موظف من موظفيهم بمسؤوليته المباشرة عن أعماله داخل الحقل عبر مكتب دبي، وهذه ليست المرة الأولى، هم اتخذوا في مرات عديدة مثل هذا الإجراء".
© AP Photo / Evan Vucci
وتابع عبد الجبار أن " الإنتاج في حقل غرب القرنة 1 لم يتأثر إطلاقا وكذلك المشاريع، هناك 1700 موظف في الحقل من مختلف الجنسيات، العدد الأكبر منهم من العراقيين والحقل يعمل بكامل طاقته الإنتاجية والوضع طبيعي والمنطقة مؤمنة ولا يوجد أي مبررات أمنية تدعو إلى القلق".
وأكد عبد الجبار أنه "لا يتوقع أبدا أن تتخذ شركات أخرى نفس الإجراء، وأنه لا يوجد مبرر لذلك".
وكانت "رويترز" قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن شركة النفط الأمريكية "إكسون موبيل" بدأت إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي العراق، ولفتت إلى أنه يجري نقلهم إلى دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عراقي يكشف سبب نقل "إكسون موبيل" لموظفيها من حقل بجنوب العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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