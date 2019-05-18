إرهابيو "ي ب ك" يضرمون النيران بحقول زراعية شمالي سوريا

الباب/عمر قوباران/الخليج 365

أضرم إرهابيو تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" المتمركزين في مدينة "تل رفعت"، النار في حقول بالريف الغربي لمدينة "الباب" الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وذكرت مصادر محلية، السبت، أن إرهابيي التنظيم الذي يحتل "تل رفعت" (شمالي حلب) أضرموا مساء الجمعة، النيران في الحقول الزراعية القريبة من خطوط التماس مع قوات "الجيش السوري الحر" في منطقتي "عبلة" و"حزوان" (الريف الغربي للباب).

وأوضحت المصادر أن قوات "السوري الحر" بذلت جهدا كبيرا حتى تمكنت من إخماد النيران التي ألحقت أضرارا جسيمة في الحقول.

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وفي وقت سابق السبت، قُتل 5 أفراد من "الجيش السوري الحر"، جراء هجوم نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في مدينة أعزاز، انطلاقًا من مدينة "تل رفعت"، بحسب مصادر محلية للأناضول.

ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، احتلاله لمدينة "تل رفعت" شمالي سوريا منذ 3 سنوات، بغطاء وحماية من روسيا ونظام بشار الأسد.

وهجّر الإرهابيون نحو 250 ألف مدني من سكان تل رفعت، ويقومون بتنفيذ هجمات منها للتسلسل إلى مناطق سيطرة الجيش السوري الحر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.