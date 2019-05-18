سوريون يعودون من تركيا إلى بلادهم لقضاء رمضان والعيد

كليس/الخليج 365

بدأ سوريون مقيمون في تركيا، السبت، العودة إلى بلادهم، لقضاء شهر رمضان الكريم وعيد الفطر مع ذويهم.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن مجموعة من السوريين توافدوا إلى معبر"أونجو بينار" بولاية كليس التركية (جنوب) مقابل معبر "باب السلامة" باعزاز السورية.

وتقوم السلطات التركية في معبر "أونجو بينار" بالإجراءات اللازمة، ويتم تسجيل بيانات الراغبين بالتوجه إلى سوريا، ثم السماح لهم بالعبور.

Advertisements

وعقب إتمام الإجراءات القانونية، يدخل المغادرون معبر "باب السلامة" في الجانب السوري، ويتسنى لهم العبور إلى مدن "الباب"، و"جرابلس"، و"أعزاز"، و"عفرين" وقراها، الواقعة ضمن منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" المحررتين من الإرهابيين.

وتتم عملية الخروج عبر الحدود التركية، بعد الحصول على إذن خروج عبر نظام المعلومات والمراجعة الخاص السوريين "www.suriyeizin.com".

ويتوجب على الراغبين بالخروج اصطحاب نسخة من وثيقة التقديم التي يحصل عليها من الموقع بعد ملئها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.