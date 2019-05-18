قوات حفتر تعلن إحباط هجوم على بوابة حقل نفطي وسط ليبيا

وليد عبد الله / الخليج 365

قالت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، السبت، إنها تصدت لهجوم شنته عناصر على بوابة حقل نفطي واقع في بلدة زلة وسط ليبيا.

وأفادت "شعبة الإعلام الحربي"، في بيان، بأنها "تمكنت من صد هجوم إرهابي غادر على بوابة حقل نفطي تابع لشركة زويتينه (حكومية) في زلة".

وأضافت أن "المعلومات الأولية تفيد بأن من قام بهذا الهجوم الإرهابي مجموعة تنتمي لتنظيم داعش".



وفي بداية مايو/أيار الجاري، شن تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما على معسكر تدريب يضم سجنا في مدينة سبها (جنوب)؛ ما أدى إلى فرار نحو 200 سجين ومقتل 9 جنود تابعين لجيش الشرق بقيادة حفتر، حسب مسؤول محلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.