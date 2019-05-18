قطر تعلن الانتهاء من تجهيز 41 ملعباً تدريباً لمونديال 2022

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365
كشف مسؤول قطري، السبت، عن الانتهاء من تجهيز 41 ملعباً تدريباً، لاستقبال المنتخبات المشاركة في مونديال 2022، الذي تستضيفه قطر.
وقال أحمد العبيدلي، مدير مشروع مواقع التدريب في اللجنة العليا للمشاريع والإرث في تصريحات صحفية، إن العمل على بناء مواقع التدريب الجديدة وعددها 15 ملعبا بدأ منذ 2017، إضافة إلى تأهيل ملاعب أندية الدرجتين الأولى والثانية، بإجمالي 41 ملعباً تدريبياً.
وأوضح أنه تم تزويد هذه الملاعب المخصصة للتدريب بنفس نوعية وجودة العشب التي ستزود بها الملاعب الكبرى في البطولة.
وأشار إلى أن كل موقع للتدريب يحتوي ملعبين بحجم ملاعب الفيفا، إلى جانب منصة للجمهور تتسع لحوالي 500 مشجع.
ولفت إلى أن ملاعب التدريب موزعة بمختلف مناطق قطر التي ستقيم فيها المنتخبات المشاركة في المونديال، وأنه تم مراعاة أن تكون المسافة الفاصلة بين فندق الإقامة وملعب التدريب لا تزيد عن 20 دقيقة كما يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم.
واللجنة العليا للمشاريع والإرث؛ المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.
وفازت قطر، في 2010، بحق استضافة المونديال، كأول دولة في الشرق الأوسط. وسيقام مونديال قطر 2022 على مدار 28 يوما، وستعقد المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر.
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