القوات التركية تردّ على هجوم لإرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن قواتها بمنطقة عملية "درع الفرات"، ردّت على هجوم نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من مدينة "تل رفعت" بريف حلب شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" الموجودين في تل رفعت، أطلقوا النار على القوات التركية المنتشرة بمنطقة "درع الفرات".

وأكّدت أن القوات التركية قصفت مواقع الإرهابيين ردًا على الهجوم.

وفي وقت سابق السبت، قالت مصادر محلية للأناضول، إن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" الموجودين في تل رفعت ومحيطها، حاولوا صباحًا التسلسل إلى مناطق سيطرة "الجيش السوري الحر" من خطوط الجبهة بمنطقتي جبرين وكفر خاشر جنوبي مدينة أعزاز.



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وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت عندما ردّ "الجيش السوري الحر" على الإرهابيين.



ووفقًا للمصادر، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 5 مقاتلين من "الجيش الحر".



ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، تمركزه في مدينة تل رفعت شمالي سوريا منذ 3 سنوات، بغطاء وحماية من روسيا ونظام بشار الأسد.



وهجّر الإرهابيون نحو 250 ألف مدني من سكان تل رفعت، ويقومون بتنفيذ هجمات منها للتسلسل إلى مناطق سيطرة الجيش السوري الحر.

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