الزيارة الثانية خلال عام.. أمير قطر في الكويت الأحد

الكويت، قطر/ الخليج 365

يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، الكويت، وفق مصدرين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن الأمير تميم سيزور الكويت ضمن زيارة "أخوية يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان لأخيه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد"، دون تفاصيل.

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وبينما لم تعلن الدوحة تفاصيل الزيارة، نقلت فضائية "الجزيرة" القطرية عبر موقعها الإلكتروني، أن أمير قطر سيصل الكويت "في ظل الأجواء المشحونة بالمنطقة".

وهذه الزيارة هي الثانية خلال العام الجاري، حيث أجرى محادثات رسمية مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، مطلع فبراير/شباط الماضي وكبار المسؤولين الكويتيين، تناولت الأزمة الخليجية والعلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفق المصدر ذاته.

ويقود أمير الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية التي بدأت في الخامس من يونيو/حزيران 2017، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

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