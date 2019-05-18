اعزاز.. مقتل 5 من "السوري الحر" بهجوم إرهابي من تل رفعت

أعزاز/ الخليج 365

قُتل 5 أفراد من "الجيش السوري الحر"، السبت، جراء هجوم نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في مدينة أعزاز، انطلاقًا من مدينة "تل رفعت".

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" الموجودين في تل رفعت ومحيطها، حاولوا صباحًا التسلسل إلى مناطق سيطرة "الجيش الحر" من خطوط الجبهة بمنطقتي جبرين وكفر خاشر جنوبي أعزاز.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت عندما ردّ الجيش السوري الحر على الإرهابيين.

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ووفقًا للمصادر، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 5 مقاتلين من "الجيش الحر".

ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، تمركزه في مدينة تل رفعت شمالي سوريا منذ 3 سنوات، بغطاء وحماية من روسيا ونظام بشار الأسد.

وهجّر الإرهابيون نحو 250 ألف مدني من سكان تل رفعت، ويقومون بتنفيذ هجمات منها للتسلسل إلى مناطق سيطرة الجيش السوري الحر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.