العراق.. التحالف الدولي يستأنف تدريب البيشمركة الأحد

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت وزارة البيشمركة بإقليم شمال العراق، السبت، أن التحالف الدولي سيستأنف تدريب قواتها الأحد، بعد توقف استمر أيام.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات في الوزارة اللواء قارمان كمال، في تصريح صحفي، إنه تم تبليغهم بصورة رسمية من قبل التحالف الدولي بقرار استئناف تدريبات البيشمركة (قوات الإقليم المسلحة).

وأضاف: "بعد إيقاف قوات التحالف لتدريب البيشمركة منذ الأحد الماضي بصورة وقتية، تم تبليغهم باستئناف تلك التدريبات ابتداءً من يوم غد الأحد بصورة طبيعية وحسب المنهاج السابق".

وأوضح أنه "تم وضع خطة عمل خاصة لعام 2019 بالتعاون مع قوات التحالف، وستستمر التدريبات حسب المعتاد".

وقد أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وهولندا في 15 مايو/أيار الجاري، وقف تدريب البيشمركة والقوات العراقية، بسبب التوترات الحاصلة في المنطقة.

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يشار أن السفارة الأمريكية لدى بغداد أعلنت الأربعاء، تعرضها إلى تهديدات، ما دفع الخارجية إلى دعوة الموظفين "غير الضروريين" في السفارة ببغداد والقنصلية بأربيل لمغادرة العراق.

والأحد، حذّرت السفارة، مواطنيها من ارتفاع حدة التوتر في العراق، وطلبت من الأمريكيين عدم السفر إلى العراق، ودعت مواطنيها هناك إلى اليقظة.

ويشيرمراقبون إلى وجود تهديدات متزايدة من جانب القوى المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وسوريا.

يذكر أن 7 بلدان أعضاء في التحالف الدولي ضد "داعش"، تشارك في تدريب قوات البيشمركة، والتي بدأت أثناء الحرب على التنظيم الإرهابي.

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