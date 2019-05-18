الهلال الأحمر التركي يطلق خدمة عيادات طبية متنقلة شمالي حلب

اعزاز/عمر قوبران/الخليج 365

أطلق الهلال الأحمر التركي، خدمة العيادات الطبية المتنقلة في مخيم"الصداقة" للنازحين السوريين بمدينة اعزاز، شمالي حلب.

وشارك في مراسم إطلاق العيادات المتنقلة، الجمعة، نائب والي كليس التركية حسن أردوغان، ورئيس الهلال الأحمر كرم قنق، ومسؤولين محليين، وقاطني المخيم، بحسب مراسل الخليج 365.

وتشمل العيادات المتنقلة أقسام العين، والأسنان، والداخلية، والأشعة، والأطفال، ووحدات جمع الدم والمختبرات.

وستوفر العيادات خدمات طبية لقاطني المخيم ولسكان المناطق التي تعاني من صعوبة الحصول على خدمات طبية شمالي حلب.

وفي كلمة له خلال المراسم، أشار قنق إلى إضافة الهلال الأحمر خدمة جديدة إلى الخدمات التي يقدمها في الداخل السوري.

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وقال: "عياداتنا الطبية عبر مختلف الأقسام، ستوفر خدمات طبية في المناطق المحتاجة لها، والمخيمات بشكل خاص".

وأشار إلى أن النظام الطبي في سوريا انهار جراء الحرب المستمرة منذ سنوات، مضيفا: "بدعم من أصدقائنا القطريين ستقدم عياداتنا الطبية الخدمات لقرابة 500 شخص يوميا".

وتابع: "80% من مشافي المنطقة خارجة عن الخدمة، وعدد أطباء المنطقة انخفض من 31 ألف إلى 5 آلاف بسبب اللجوء إلى دول أخرى".

واختتم بالقول: "عبر 6 مشافي و29 مركزا طبيا في عموم سوريا وفريق طبي مؤلف من ألفين و152 شخصا، تقدم وزارة الصحة والهلال الأحمر التركيين خدمات طبية للسوريين".

وتوجه فريق الهلال الأحمر إلى ريف إدلب، حيث وزع ملابس للمحتاجين، وأقام مأدبة إفطار لـ 809 يتامي في مخيم "طيبة" لليتامى.

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