الصفا أول المتأهلين لنهائي #شاطئية_اليد

صحيفة الخليج الإلكترونية تأهل فريق الصفا إلى المباراة النهائية لبطولة الاتحاد السعودي لكرة اليد الشاطئية بنسختها الثانية المقامة على ملاعب نادي الخليج بسيهات، بعد فوزه أمس على فريق الترجي بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، في الدور نصف النهائي من البطولة .

وأنهى الترجي الشوط الأول متقدماً (6-8)، فيما كسب الصفا الشوط الثاني بنفس النتيجة، وعاد الصفا للتفوق بنتيجة الشوط الثالث (5-4)، ليفوز الصفا بالمباراة ويتأهل للمباراة النهائية .

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